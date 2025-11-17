KEC öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

KEC hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 12,00 KRW. Im Vorjahresquartal waren 31,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 63,27 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 75,14 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at