KEC: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

KEC hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 37,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das KEC ein Ergebnis je Aktie von -27,000 KRW vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 52,48 Milliarden KRW – eine Minderung von 13,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 60,86 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at