KEC stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

KEC veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 8,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 30,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 80,62 Milliarden KRW gegenüber 70,27 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at