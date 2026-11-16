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16.11.2026 06:31:29
KEC: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
KEC hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurden 182,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KEC -60,000 KRW je Aktie eingenommen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,35 Prozent auf 77,40 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 63,27 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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