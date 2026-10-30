Keda Clean Energy legte Quartalsergebnis vor

Keda Clean Energy veröffentlichte am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,210 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 5,43 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,42 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at