25.08.2026 06:31:29

Keda Clean Energy: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Keda Clean Energy hat am 24.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,210 CNY erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Keda Clean Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,67 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 4,42 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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