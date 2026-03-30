Keda Clean Energy zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Keda Clean Energy präsentierte in der am 27.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,08 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Keda Clean Energy 0,160 CNY je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 4,78 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Keda Clean Energy 4,04 Milliarden CNY umgesetzt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,700 CNY eingefahren. Im Vorjahr waren 0,530 CNY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Keda Clean Energy mit einem Umsatz von insgesamt 17,35 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 12,62 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 37,51 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at