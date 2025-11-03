Keda Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Keda Group präsentierte in der am 31.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,01 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,060 CNY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Keda Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,89 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 1,81 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at