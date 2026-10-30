Keda Industrial Group A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Keda Industrial Group A hat am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,24 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 30,61 Prozent auf 806,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 617,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at