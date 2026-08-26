Keda Industrial Group A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Keda Industrial Group A äußerte sich am 24.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,27 USD, nach 0,150 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 832,4 Millionen USD gegenüber 611,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at