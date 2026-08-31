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31.08.2026 06:31:29
KEDE Numerical Control A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
KEDE Numerical Control A hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,09 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,250 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KEDE Numerical Control A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 35,34 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 105,9 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 163,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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