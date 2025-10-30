KEDE Numerical Control A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

KEDE Numerical Control A hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,180 CNY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KEDE Numerical Control A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,79 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 105,5 Millionen CNY im Vergleich zu 125,3 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at