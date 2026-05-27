Kedia Construction vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Kedia Construction hat am 26.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,77 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,110 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 1,2 Millionen INR, gegenüber 1,6 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 23,57 Prozent präsentiert.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -2,100 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kedia Construction ein EPS von 0,020 INR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 5,50 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 82,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Kedia Construction einen Umsatz von 3,02 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at