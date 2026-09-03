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03.09.2026 06:31:29
Keeks Social legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Keeks Social äußerte sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,06 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Keeks Social ein EPS von -0,040 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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