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04.06.2026 06:31:29
Keeks Social: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Keeks Social gab am 02.06.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Keeks Social vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion finanzen.at
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