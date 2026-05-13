Keel Infrastructure gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Keel Infrastructure hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Keel Infrastructure -0,110 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 44,48 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 37,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 66,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at