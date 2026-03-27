Keen Vision Acquisition: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Keen Vision Acquisition hat am 25.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,09 USD gegenüber 0,070 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Keen Vision Acquisition hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,320 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,500 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at