Keen Vision Acquisition: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Keen Vision Acquisition hat am 08.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Keen Vision Acquisition hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,050 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at