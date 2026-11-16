Keen Vision Acquisition legte Quartalsergebnis vor

Keen Vision Acquisition hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,03 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at