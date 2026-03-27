Keen Vision Acquisition stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Keen Vision Acquisition präsentierte am 25.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,04 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,070 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,190 USD gegenüber 0,410 USD je Aktie im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at