17.11.2025 06:31:29
KeePer Technical Laboratory gewährte Anlegern Blick in die Bücher
KeePer Technical Laboratory hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 33,35 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 37,36 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
KeePer Technical Laboratory hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,77 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
