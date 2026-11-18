KeePer Technical Laboratory hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 22,59 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KeePer Technical Laboratory 16,68 JPY je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,98 Prozent auf 6,64 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,77 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at