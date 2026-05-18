KeePer Technical Laboratory: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

KeePer Technical Laboratory veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 14,44 JPY. Im Vorjahresviertel hatte KeePer Technical Laboratory 33,45 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,33 Prozent auf 5,31 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,14 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at