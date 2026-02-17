|
17.02.2026 06:31:28
KeePer Technical Laboratory stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
KeePer Technical Laboratory hat am 16.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 231,85 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KeePer Technical Laboratory 63,30 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite standen 7,16 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,69 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!