KeePer Technical Laboratory stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

KeePer Technical Laboratory hat am 16.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 231,85 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KeePer Technical Laboratory 63,30 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 7,16 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,69 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at