KeePer Technical Laboratory verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

KeePer Technical Laboratory hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 80,56 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 45,03 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 31,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,71 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 5,85 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 360,20 JPY gegenüber 179,14 JPY im Vorjahr.

KeePer Technical Laboratory hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 25,96 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 23,09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at