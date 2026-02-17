|
17.02.2026 06:31:28
Keerthi Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Keerthi Industries hat am 14.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 7,11 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -10,960 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 158,9 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 48,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 306,8 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!