Keerthi Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Keerthi Industries hat am 14.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 7,11 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -10,960 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 158,9 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 48,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 306,8 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at