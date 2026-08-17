Keerthi Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Keerthi Industries präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Keerthi Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 8,91 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,980 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 45,86 Prozent auf 191,1 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Keerthi Industries 353,1 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at