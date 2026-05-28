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28.05.2026 06:31:29
Keerthi Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Keerthi Industries ließ sich am 27.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Keerthi Industries die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,19 INR. Im Vorjahresquartal hatten -5,100 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Keerthi Industries im vergangenen Quartal 246,4 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Keerthi Industries 229,0 Millionen INR umsetzen können.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 19,070 INR vermeldet. Im Vorjahr waren -28,540 INR erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig standen 935,91 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 21,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Keerthi Industries 1,20 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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