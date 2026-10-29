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29.10.2026 06:31:29
Keeson Technology A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Keeson Technology A hat am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei -0,06 CNY. Ein Jahr zuvor waren 0,120 CNY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Keeson Technology A mit einem Umsatz von insgesamt 757,7 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 764,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 0,88 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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