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30.04.2026 06:31:29
Keeson Technology A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Keeson Technology A äußerte sich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei 0,10 CNY. Im letzten Jahr hatte Keeson Technology A einen Gewinn von 0,130 CNY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde auf 868,2 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 786,6 Millionen CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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