Keeson Technology A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Keeson Technology A äußerte sich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,10 CNY. Im letzten Jahr hatte Keeson Technology A einen Gewinn von 0,130 CNY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 868,2 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 786,6 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at