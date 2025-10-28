Keeson Technology A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Keeson Technology A hat am 25.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,12 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,190 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Keeson Technology A im vergangenen Quartal 764,4 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Keeson Technology A 761,6 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at