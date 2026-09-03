BSI Aktie
ISIN: INE446901014
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03.09.2026 18:58:00
Kehrtwende bei Cybersicherheit: Bund gibt Plan für BSI-Grundgesetzänderung auf
Trotz der verschärften Bedrohungslage und verstärkter IT-Angriffe verzichtet die Bundesregierung überraschend auf eine Verfassungsänderung zur Stärkung des BSI.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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