Kei Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kei Industries hat am 04.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 29,74 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 23,71 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,27 Prozent auf 34,76 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 29,15 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 96,09 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 75,65 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 117,48 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Kei Industries einen Umsatz von 97,10 Milliarden INR eingefahren.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 93,99 INR gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 117,38 Milliarden INR, befunden.

Redaktion finanzen.at