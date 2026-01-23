|
Kei Industries präsentierte Quartalsergebnisse
Kei Industries hat am 21.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 24,57 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 17,87 INR je Aktie vermeldet.
Kei Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 29,55 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 24,67 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
