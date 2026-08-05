Kei Industries präsentierte Quartalsergebnisse

Kei Industries gab am 03.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 28,68 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 20,49 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,97 Prozent auf 31,85 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 25,90 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 26,36 INR geschätzt. Der Umsatz war auf 32,19 Milliarden INR geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at