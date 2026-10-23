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23.10.2026 06:31:29
Kei Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Kei Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 27,45 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 21,30 INR je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 38,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 37,76 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 27,26 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 28,22 INR sowie einen Umsatz von 34,89 Milliarden INR belaufen.
Redaktion finanzen.at
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