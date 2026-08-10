Keifuku Electric Railroad: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Keifuku Electric Railroad hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 199,58 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 258,52 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,29 Prozent auf 3,53 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,77 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at