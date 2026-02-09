Keifuku Electric Railroad präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Keifuku Electric Railroad hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 241,80 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 207,28 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,77 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Keifuku Electric Railroad einen Umsatz von 3,73 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at