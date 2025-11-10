Keifuku Electric Railroad vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Keifuku Electric Railroad hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 223,70 JPY gegenüber 214,92 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 3,89 Milliarden JPY gegenüber 3,64 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at