Keifuku Electric Railroad: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Keifuku Electric Railroad hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 410,20 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 223,70 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 3,93 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,89 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at