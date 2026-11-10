|
10.11.2026 06:31:29
Keifuku Electric Railroad: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Keifuku Electric Railroad hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 410,20 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 223,70 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 3,93 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,89 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!