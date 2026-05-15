Keifuku Electric Railroad: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Keifuku Electric Railroad stellte am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 198,45 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Keifuku Electric Railroad 219,81 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Keifuku Electric Railroad im vergangenen Quartal 3,46 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Keifuku Electric Railroad 3,43 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 922,47 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 873,81 JPY erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Keifuku Electric Railroad im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,88 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 14,46 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at