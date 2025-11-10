Keihan Electric Railway: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Keihan Electric Railway ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Keihan Electric Railway die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 63,92 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Keihan Electric Railway ein EPS von 60,92 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 71,54 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 7,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Keihan Electric Railway 77,42 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at