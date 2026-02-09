Keihan Electric Railway: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Keihan Electric Railway veröffentlichte am 06.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Keihan Electric Railway hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 96,73 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 88,25 JPY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Keihan Electric Railway 81,38 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 75,62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at