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10.11.2026 06:31:29
Keihan Electric Railway hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Keihan Electric Railway lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 76,18 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 63,92 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,32 Prozent auf 81,78 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 71,54 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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