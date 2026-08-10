Keihan Electric Railway legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Keihan Electric Railway lud am 07.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 92,72 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Keihan Electric Railway ein EPS von 92,68 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Keihan Electric Railway 75,16 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 72,83 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at