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13.05.2026 06:31:29
Keihan Electric Railway verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Keihan Electric Railway hat am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 79,46 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 34,41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Keihan Electric Railway 106,73 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 34,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 79,55 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 332,79 JPY beziffert, während im Vorjahr 268,32 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,04 Prozent auf 332,47 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 313,55 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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