Keihanshin Building gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Keihanshin Building hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 13,51 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Keihanshin Building 11,50 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,04 Prozent auf 5,01 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 96,86 JPY. Im letzten Jahr hatte Keihanshin Building einen Gewinn von 89,90 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 20,26 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 19,58 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at