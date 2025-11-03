Keihanshin Building: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Keihanshin Building lud am 31.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 28,22 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 17,20 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 5,16 Milliarden JPY gegenüber 4,93 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

