Keihanshin Building verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Keihanshin Building hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 47,90 JPY, nach 14,11 JPY im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,22 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Keihanshin Building einen Umsatz von 5,16 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at