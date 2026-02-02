Keihanshin Building: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Keihanshin Building hat am 30.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Keihanshin Building hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 33,03 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 39,52 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 5,07 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,97 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at