|
02.02.2026 06:31:29
Keihanshin Building: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Keihanshin Building hat am 30.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Keihanshin Building hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 33,03 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 39,52 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 5,07 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,97 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!